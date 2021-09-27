Трейлер фильма "Тебе одиноко сегодня вечером?" (2021)

1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.

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Страна: Китай

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Дата выхода в России: 14 октября 2021

В ролях: Эдди Пэн, Сильвия Чан, Чжан Юй, Ван Яньхуэй, Цзян Пэйяо, Чэнь Юнчжун, Дэн Фэй

Режиссер: Вэнь Шипэй