Трейлер фильма "Тебе одиноко сегодня вечером?" (2021)

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1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.
Страна: Китай
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Эдди Пэн, Сильвия Чан, Чжан Юй, Ван Яньхуэй, Цзян Пэйяо, Чэнь Юнчжун, Дэн Фэй
Режиссер: Вэнь Шипэй
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Эдди Пэн, Сильвия Чан, Чжан Юй, Ван Яньхуэй, Цзян Пэйяо, Чэнь Юнчжун, Дэн Фэй
Режиссер: Вэнь Шипэй
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Метки: видео кино трейлер Китай 2021 Вэнь Шипэй Эдди Пэн Сильвия Чан фильм Чжан Юй Ван Яньхуэй Цзян Пэйяо Чэнь Юнчжун Дэн Фэй детективы драмы триллеры криминальный
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