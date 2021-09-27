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Трейлер фильма "Тебе одиноко сегодня вечером?" (2021)

Трейлер фильма "Тебе одиноко сегодня вечером?" (2021)

Автор:
27 сентября 2021 12:57
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Китай   2021   Вэнь Шипэй   Эдди Пэн   Сильвия Чан   фильм   Чжан Юй   Ван Яньхуэй   Цзян Пэйяо   Чэнь Юнчжун   Дэн Фэй   детективы   драмы   триллеры   криминальный   
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1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.
Страна: Китай
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Эдди Пэн, Сильвия Чан, Чжан Юй, Ван Яньхуэй, Цзян Пэйяо, Чэнь Юнчжун, Дэн Фэй
Режиссер: Вэнь Шипэй

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Метки: видео   кино   трейлер   Китай   2021   Вэнь Шипэй   Эдди Пэн   Сильвия Чан   фильм   Чжан Юй   Ван Яньхуэй   Цзян Пэйяо   Чэнь Юнчжун   Дэн Фэй   детективы   драмы   триллеры   криминальный   
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