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Трейлер фильма "Исчезнувший" (2021)

Трейлер фильма "Исчезнувший" (2021)

Автор:
21 сентября 2021 12:48
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   франция   2021   фильм   драмы   мелодрамы   триллеры   Джеймс Макэвой   криминальный   Клер Фой   Роберт Джек   Джэми Мичи   Оуэн Уайтлоу   Пол Рэттрэй   Майкл Морлэнд   Кристиан Карион   великобритания   
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Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.
Страна: Великобритания, Франция
Жанр: триллер, драма, мелодрама, криминал
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Джеймс МакЭвой, Клер Фой, Роберт Джек, Джэми Мичи, Оуэн Уайтлоу, Пол Рэттрэй, Майкл Морлэнд
Режиссер: Кристиан Карион

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Метки: видео   кино   трейлер   франция   2021   фильм   драмы   мелодрамы   триллеры   Джеймс Макэвой   криминальный   Клер Фой   Роберт Джек   Джэми Мичи   Оуэн Уайтлоу   Пол Рэттрэй   Майкл Морлэнд   Кристиан Карион   великобритания   
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
фильм уже есть для скачки. Посмотрим
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8k
Rus77 Час назад
Посмотрел! Полный отстой!
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11k
Хью́берт 2 часа назад
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