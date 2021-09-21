Трейлер фильма "Исчезнувший" (2021)

Во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски.

0

Страна: Великобритания, Франция

Жанр: триллер, драма, мелодрама, криминал

Дата выхода в России: 14 октября 2021

В ролях: Джеймс МакЭвой, Клер Фой, Роберт Джек, Джэми Мичи, Оуэн Уайтлоу, Пол Рэттрэй, Майкл Морлэнд

Режиссер: Кристиан Карион