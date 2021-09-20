Трейлер фильма "Не время умирать" (2021)

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Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер, приключения
Дата выхода в России: 7 октября 2021
В ролях: Дэниел Крэйг, Наоми Харрис, Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рори Киннер, Кристоф Вальц, Дэйв Батиста, Моника Беллуччи, Джеффри Райт, Саид Тагмауи, Джули Уолтерс, Марк Стронг, Лашана Линч
Режиссер: Кэри Фукунага
Жанр: боевик, триллер, приключения
Дата выхода в России: 7 октября 2021
В ролях: Дэниел Крэйг, Наоми Харрис, Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рори Киннер, Кристоф Вальц, Дэйв Батиста, Моника Беллуччи, Джеффри Райт, Саид Тагмауи, Джули Уолтерс, Марк Стронг, Лашана Линч
Режиссер: Кэри Фукунага
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Нипанятна... а где Рами Малек?