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Трейлер фильма "Не время умирать" (2021)

Трейлер фильма "Не время умирать" (2021)

Автор:
20 сентября 2021 13:03
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   Дэйв Батиста   Наоми Харрис   2021   фильм   боевики   приключения   триллеры   Кэри Фукунага   Дэниел Крэйг   Леа Сейду   рэйф файнс   Рори Киннер   Кристоф Вальц   Джеффри Райт   Саид Тагмауи   Джули Уолтерс   Лашана Линч   Бен Уишоу   Марк Стронг   моника беллуччи   
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Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер, приключения
Дата выхода в России: 7 октября 2021
В ролях: Дэниел Крэйг, Наоми Харрис, Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рори Киннер, Кристоф Вальц, Дэйв Батиста, Моника Беллуччи, Джеффри Райт, Саид Тагмауи, Джули Уолтерс, Марк Стронг, Лашана Линч
Режиссер: Кэри Фукунага

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   Дэйв Батиста   Наоми Харрис   2021   фильм   боевики   приключения   триллеры   Кэри Фукунага   Дэниел Крэйг   Леа Сейду   рэйф файнс   Рори Киннер   Кристоф Вальц   Джеффри Райт   Саид Тагмауи   Джули Уолтерс   Лашана Линч   Бен Уишоу   Марк Стронг   моника беллуччи   
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Парагвайский шпион Час назад
Играет Кристоф Вальц!!! Значит будет изысканное злодейство!
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Djah 40 минут назад
В ролях: Дэниел Крэйг, Наоми Харрис, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рори Киннер, Кристоф Вальц, Дэйв Батиста, Моника Беллуччи, Джеффри Райт, Саид Тагмауи, Джули Уолтерс, Марк Стронг, Лашана Линч
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Нипанятна... а где Рами Малек?
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Кто нибудь еще смотрит это франчайзное дерьмо?
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