Трейлер фильма "Веном 2" (2021)

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Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик, триллер
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис, Стивен Грэм, Пегги Лу, Шон Делани, Лоуренс Спеллман, Рэйчел Хэндшоу
Режиссер: Энди Серкис
Жанр: фантастика, боевик, триллер
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис, Стивен Грэм, Пегги Лу, Шон Делани, Лоуренс Спеллман, Рэйчел Хэндшоу
Режиссер: Энди Серкис
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