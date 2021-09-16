Трейлер фильма "Веном 2" (2021)

Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

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Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Дата выхода в России: 30 сентября 2021

В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис, Стивен Грэм, Пегги Лу, Шон Делани, Лоуренс Спеллман, Рэйчел Хэндшоу

Режиссер: Энди Серкис