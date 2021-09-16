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Трейлер фильма "Веном 2" (2021)

Трейлер фильма "Веном 2" (2021)

Автор:
16 сентября 2021 13:27
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   Энди Серкис   Том Харди   Вуди Харрельсон   Мишель Уильямс   Рейд Скотт   Наоми Харрис   Стивен Грэм   Пегги Лу   Шон Делани   Лоуренс Спеллман   Рэйчел Хэндшоу   2021   фильм   боевики   триллеры   фантастика   
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Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик, триллер
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис, Стивен Грэм, Пегги Лу, Шон Делани, Лоуренс Спеллман, Рэйчел Хэндшоу
Режиссер: Энди Серкис

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   Энди Серкис   Том Харди   Вуди Харрельсон   Мишель Уильямс   Рейд Скотт   Наоми Харрис   Стивен Грэм   Пегги Лу   Шон Делани   Лоуренс Спеллман   Рэйчел Хэндшоу   2021   фильм   боевики   триллеры   фантастика   
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Ваня 9 секунд назад
первый мне не очень, а второй, ну не знаю...
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