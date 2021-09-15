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Трейлер фильма "Анимация" (2020)

Трейлер фильма "Анимация" (2020)

Автор:
15 сентября 2021 13:21
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2020   фильм   драмы   Ирина Вербицкая   Владислав Семилетков   Ксения Худоба   Вадим Шанаурин   Максим Даниленко   Лилия Ачкасова   Виктория Костылёва   Дарья Галина   Сергей Лапшин   Олег Котин   Марина Клещёва   Юрий Прозоров   Сергей Серегин   
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Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, женщина решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Ирина Вербицкая, Владислав Семилетков, Ксения Худоба, Вадим Шанаурин, Максим Даниленко, Лилия Ачкасова, Виктория Костылёва, Дарья Галина, Сергей Лапшин, Олег Котин, Марина Клещёва, Юрий Прозоров
Режиссер: Сергей Серегин

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2020   фильм   драмы   Ирина Вербицкая   Владислав Семилетков   Ксения Худоба   Вадим Шанаурин   Максим Даниленко   Лилия Ачкасова   Виктория Костылёва   Дарья Галина   Сергей Лапшин   Олег Котин   Марина Клещёва   Юрий Прозоров   Сергей Серегин   
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Дмитрий Григорьев 2 часа назад
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