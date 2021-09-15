Трейлер фильма "Анимация" (2020)

192
1
1
Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, женщина решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Ирина Вербицкая, Владислав Семилетков, Ксения Худоба, Вадим Шанаурин, Максим Даниленко, Лилия Ачкасова, Виктория Костылёва, Дарья Галина, Сергей Лапшин, Олег Котин, Марина Клещёва, Юрий Прозоров
Режиссер: Сергей Серегин
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 сентября 2021
В ролях: Ирина Вербицкая, Владислав Семилетков, Ксения Худоба, Вадим Шанаурин, Максим Даниленко, Лилия Ачкасова, Виктория Костылёва, Дарья Галина, Сергей Лапшин, Олег Котин, Марина Клещёва, Юрий Прозоров
Режиссер: Сергей Серегин
Источник:
Метки: видео кино трейлер Россия 2020 фильм драмы Ирина Вербицкая Владислав Семилетков Ксения Худоба Вадим Шанаурин Максим Даниленко Лилия Ачкасова Виктория Костылёва Дарья Галина Сергей Лапшин Олег Котин Марина Клещёва Юрий Прозоров Сергей Серегин
12
Понравилось12
Новости партнёров