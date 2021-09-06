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Трейлер мультфильма "ФиксиКИНО. Большая перемена" (2021)

Трейлер мультфильма "ФиксиКИНО. Большая перемена" (2021)

Автор:
06 сентября 2021 13:16
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   фильм   Россия   Галина Воропай   Олег Мусин   Ольга Лопато   Джалиль Ризванов   Полина Никифорова   Милана Сафонова   2021   Александр Бехелев   Вадим Бочанов   Антон Виноградов   Владимир Постников   Светлана Письмиченко   Инга Реза   Сергей Мардарь   Михаил Черняк   Владимир Маслаков   Денис Душин   Лариса Брохман   мультфильм   Для детей   семейный   
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Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо вместе предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть и многое-многое другое.
Страна: Россия
Жанр: детский, семейный
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Вадим Бочанов, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Инга Реза, Сергей Мардарь, Михаил Черняк, Владимир Маслаков, Денис Душин, Лариса Брохман
Режиссер: Галина Воропай, Олег Мусин, Ольга Лопато, Джалиль Ризванов, Полина Никифорова, Милана Сафонова, Александр Бехелев

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Метки: видео   кино   трейлер   фильм   Россия   Галина Воропай   Олег Мусин   Ольга Лопато   Джалиль Ризванов   Полина Никифорова   Милана Сафонова   2021   Александр Бехелев   Вадим Бочанов   Антон Виноградов   Владимир Постников   Светлана Письмиченко   Инга Реза   Сергей Мардарь   Михаил Черняк   Владимир Маслаков   Денис Душин   Лариса Брохман   мультфильм   Для детей   семейный   
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