Трейлер мультфильма "ФиксиКИНО. Большая перемена" (2021)

Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо вместе предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть и многое-многое другое.

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Страна: Россия

Жанр: детский, семейный

Дата выхода в России: 16 сентября 2021

В ролях: Вадим Бочанов, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Инга Реза, Сергей Мардарь, Михаил Черняк, Владимир Маслаков, Денис Душин, Лариса Брохман

Режиссер: Галина Воропай, Олег Мусин, Ольга Лопато, Джалиль Ризванов, Полина Никифорова, Милана Сафонова, Александр Бехелев