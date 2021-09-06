Трейлер мультфильма "ФиксиКИНО. Большая перемена" (2021)

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Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо вместе предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть и многое-многое другое.
Страна: Россия
Жанр: детский, семейный
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Вадим Бочанов, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Инга Реза, Сергей Мардарь, Михаил Черняк, Владимир Маслаков, Денис Душин, Лариса Брохман
Режиссер: Галина Воропай, Олег Мусин, Ольга Лопато, Джалиль Ризванов, Полина Никифорова, Милана Сафонова, Александр Бехелев
Жанр: детский, семейный
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Вадим Бочанов, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Инга Реза, Сергей Мардарь, Михаил Черняк, Владимир Маслаков, Денис Душин, Лариса Брохман
Режиссер: Галина Воропай, Олег Мусин, Ольга Лопато, Джалиль Ризванов, Полина Никифорова, Милана Сафонова, Александр Бехелев
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