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Трейлер фильма "Дюна" (2021)

Трейлер фильма "Дюна" (2021)

Автор:
03 сентября 2021 16:09
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Тимоти Шаламе   джош бролин   Оскар Айзек   сша   Джейсон Момоа   Зендея   Хавьер Бардем   Дэйв Батиста   Шарлотта Рэмплинг   Чан Чэнь   венгрия   Дени Вильнёв   2021   Давид Дастмалчян   фильм   драмы   приключения   ребекка фергюсон   фантастика   Стеллан Скарсгард   Канада   
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Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ…и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия.
Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

Номинант на премию «Оскар» Дени Вильнёв («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») совместно со студией Warner Bros. и Legendary Pictures представляет экранизацию одноимённого бестселлера Фрэнка Герберта «Дюна».

Страна: США, Канада, Венгрия
Жанр: фантастика, драма, приключения
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Давид Дастмалчян, Чан Чэнь
Режиссер: Дени Вильнёв

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Метки: видео   кино   трейлер   Тимоти Шаламе   джош бролин   Оскар Айзек   сша   Джейсон Момоа   Зендея   Хавьер Бардем   Дэйв Батиста   Шарлотта Рэмплинг   Чан Чэнь   венгрия   Дени Вильнёв   2021   Давид Дастмалчян   фильм   драмы   приключения   ребекка фергюсон   фантастика   Стеллан Скарсгард   Канада   
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Georg 2 часа назад
Меланж? Я не специалист по Дюне, но там, вроде, был спайс...
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4k
KonstantinLeirov 3 минуты назад
Столько рекламы, анонсов, Вильнева чуть ли не с утверждения в роли режиссера начали рекламировать, складывается такое ощущение, что не обернется ли ожидание разочарованием... Но смотреть естественно будем))
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9k
Атанас Раков Полчаса назад
Неа... Красиво, ефектно, а по сути - боевичок...
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14k
Booka1a 49 минут назад
что-то не зашло. слишком много пафоса нагнали. сплошные лозунги: "Варвары-чужеземцы разоряют наши земли" (хотя это совсем не так), "Нет клятвы, которую мы предадим", "Харконнены - не люди, а звери" и прочее бла-бла-бла... книга была вообще не такая по духу. похоже, что просто сняли очередной американский боевичок
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3k
avz-07 50 минут назад
Посмотрим и сравним, переплюнут Линча, или нет...
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379
Mowgley 2 часа назад
Игра и сейчас на смартфоне, иногда ностальгирую

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