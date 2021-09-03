Трейлер фильма "Дюна" (2021)

745
1
1
Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ…и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия.
Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
Номинант на премию «Оскар» Дени Вильнёв («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») совместно со студией Warner Bros. и Legendary Pictures представляет экранизацию одноимённого бестселлера Фрэнка Герберта «Дюна».
Страна: США, Канада, Венгрия
Жанр: фантастика, драма, приключения
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Давид Дастмалчян, Чан Чэнь
Режиссер: Дени Вильнёв
Номинант на премию «Оскар» Дени Вильнёв («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») совместно со студией Warner Bros. и Legendary Pictures представляет экранизацию одноимённого бестселлера Фрэнка Герберта «Дюна».
Страна: США, Канада, Венгрия
Жанр: фантастика, драма, приключения
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Давид Дастмалчян, Чан Чэнь
Режиссер: Дени Вильнёв
Источник:
Метки: видео кино трейлер Тимоти Шаламе джош бролин Оскар Айзек сша Джейсон Момоа Зендея Хавьер Бардем Дэйв Батиста Шарлотта Рэмплинг Чан Чэнь венгрия Дени Вильнёв 2021 Давид Дастмалчян фильм драмы приключения ребекка фергюсон фантастика Стеллан Скарсгард Канада
27
Понравилось27
Новости партнёров
А мы до этого играл вот в такую...