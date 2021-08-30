Трейлер фильма "Бестселлер" (2021)

Молодая издательница отправляется в тур по всей стране, чтобы спасти свой книжный бизнес. С собой девушка приглашает успешного в прошлом писателя, который давно похоронил свой талант в бутылке. Заинтересовать молодежь книгами — задача не из простых, но это еще полбеды! Обуздать невыносимый нрав беспробудного пьяницы и капризного гения — вот настоящий вызов!

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Страна: Канада, США

Жанр: драма, комедия

Дата выхода в России: 30 сентября 2021

В ролях: Майкл Кейн, Обри Плаза, Кэри Элвес, Скотт Спидман, Эллен Вонг, Вероника Феррес, Виктория Санчес, Элана Дункельман, Фрэнк Скорпион

Режиссер: Лина Росслер