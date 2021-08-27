Трейлер фильма "Дом на другой стороне" (2020)

После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.

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Страна: США, Великобритания

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 9 сентября 2021

В ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Стэйси Мартин, Дэвид Эбельс, Патрик Клейн, Кристал Сванн, Катрин Уайднер, Лаура Остин, Саманта Бак

Режиссер: Дэвид Брукнер