Трейлер фильма "Дом на другой стороне" (2020)

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После внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать всякие странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у муженька от нее были секреты.
Страна: США, Великобритания
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 9 сентября 2021
В ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Стэйси Мартин, Дэвид Эбельс, Патрик Клейн, Кристал Сванн, Катрин Уайднер, Лаура Остин, Саманта Бак
Режиссер: Дэвид Брукнер
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 9 сентября 2021
В ролях: Ребекка Холл, Сара Голдберг, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Стэйси Мартин, Дэвид Эбельс, Патрик Клейн, Кристал Сванн, Катрин Уайднер, Лаура Остин, Саманта Бак
Режиссер: Дэвид Брукнер
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