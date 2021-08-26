Трейлер фильма "Узники страны призраков" (2021)

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В мире будущего герой-одиночка отправляется на опасное задание — он должен вернуть домой пропавшую без вести внучку Губернатора. Пути к отступлению нет: на него надет начиненный взрывчаткой костюм. Он еще не знает, что от успеха его миссии зависит судьба человечества.
Страна: США
Жанр: боевик, фантастика, триллер
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Николас Кейдж, София Бутелла, Билл Моусли, Ник Кассаветис, Нариса Судзуки,Грэйс Сантос, Канон Навата, Так Сакагути, Джеффри Роу, Саки Овада
Режиссер: Сион Соно
Жанр: боевик, фантастика, триллер
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Николас Кейдж, София Бутелла, Билл Моусли, Ник Кассаветис, Нариса Судзуки,Грэйс Сантос, Канон Навата, Так Сакагути, Джеффри Роу, Саки Овада
Режиссер: Сион Соно
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