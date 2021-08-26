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Трейлер фильма "Узники страны призраков" (2021)

Трейлер фильма "Узники страны призраков" (2021)

Автор:
26 августа 2021 15:47
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   София Бутелла   сша   2021   николас кейдж   Билл Моусли   Ник Кассаветис   Нариса Судзуки   фильм   Грэйс Сантос   Канон Навата   Так Сакагути   Джеффри Роу   боевики   Саки Овада   Сион Соно   триллеры   фантастика   
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В мире будущего герой-одиночка отправляется на опасное задание — он должен вернуть домой пропавшую без вести внучку Губернатора. Пути к отступлению нет: на него надет начиненный взрывчаткой костюм. Он еще не знает, что от успеха его миссии зависит судьба человечества.
Страна: США
Жанр: боевик, фантастика, триллер
Дата выхода в России: 16 сентября 2021
В ролях: Николас Кейдж, София Бутелла, Билл Моусли, Ник Кассаветис, Нариса Судзуки,Грэйс Сантос, Канон Навата, Так Сакагути, Джеффри Роу, Саки Овада
Режиссер: Сион Соно

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Метки: видео   кино   трейлер   София Бутелла   сша   2021   николас кейдж   Билл Моусли   Ник Кассаветис   Нариса Судзуки   фильм   Грэйс Сантос   Канон Навата   Так Сакагути   Джеффри Роу   боевики   Саки Овада   Сион Соно   триллеры   фантастика   
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82
DoctorBetruger 57 минут назад
Чую запах дерьма...
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2k
Ivan Полчаса назад
К сожалению, Кейдж уже давно-показатель херового, дешевого фильма...
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397
Андрей Сторожук 36 минут назад
Колян опять пустился во все тяжкие?:))
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