Трейлер фильма "Узники страны призраков" (2021)

В мире будущего герой-одиночка отправляется на опасное задание — он должен вернуть домой пропавшую без вести внучку Губернатора. Пути к отступлению нет: на него надет начиненный взрывчаткой костюм. Он еще не знает, что от успеха его миссии зависит судьба человечества.

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Страна: США

Жанр: боевик, фантастика, триллер

Дата выхода в России: 16 сентября 2021

В ролях: Николас Кейдж, София Бутелла, Билл Моусли, Ник Кассаветис, Нариса Судзуки,Грэйс Сантос, Канон Навата, Так Сакагути, Джеффри Роу, Саки Овада

Режиссер: Сион Соно