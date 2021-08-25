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Трейлер мультфильма "Вокруг света за 80 дней" (2021)

Трейлер мультфильма "Вокруг света за 80 дней" (2021)

Автор:
25 августа 2021 15:41
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   фильм   франция   Самуэль Турно   2021   Дэмиен Фретте   Жюльен Крампон   Кэйси Чейз   Селин Ронте   Вероник Огеро   Эммануэль Гариджо   Гэбриел Ле Дозе   Серж Биаван   Мишель Арагоне   Грегори Кидель   мультфильм   комедии   приключения   Бельгия   
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Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
Дата выхода в России: 9 сентября 2021
В ролях: Дэмиен Фретте, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель
Режиссер:Самуэль Турно

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Метки: видео   кино   трейлер   фильм   франция   Самуэль Турно   2021   Дэмиен Фретте   Жюльен Крампон   Кэйси Чейз   Селин Ронте   Вероник Огеро   Эммануэль Гариджо   Гэбриел Ле Дозе   Серж Биаван   Мишель Арагоне   Грегори Кидель   мультфильм   комедии   приключения   Бельгия   
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ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 48 минут назад
старый, с нарисованными людьми в качестве героев, мне как то больше импонирует.
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ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 39 минут назад
уважаемый автор поста , скажите вас самого не смущает текст "В ролях: Дэмиен Фретте, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель" ? в ролях в мульфильме??? может уместнее было написать - "роли озвучивают " ?
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