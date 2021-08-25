Трейлер мультфильма "Вокруг света за 80 дней" (2021)

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Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
Дата выхода в России: 9 сентября 2021
В ролях: Дэмиен Фретте, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель
Режиссер:Самуэль Турно
Жанр: мультфильм, комедия, приключения
Дата выхода в России: 9 сентября 2021
В ролях: Дэмиен Фретте, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель
Режиссер:Самуэль Турно
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