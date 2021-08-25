Трейлер фильма "Небесная команда" (2020)

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Российско-белорусская спортивная драма про погибших в авиакатастрофе хоккеистов ярославского «Локомотива».
Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они — болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом» разделит спортивный мир на «до» и «после».
Страна: Россия, Беларусь
Жанр: драма, спорт
Дата выхода в России: 9 сентября 2021
В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина
Режиссер: Владимир Алеников
Страна: Россия, Беларусь
Жанр: драма, спорт
Дата выхода в России: 9 сентября 2021
В ролях: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков, Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Сергей Баталов, Андрей Мерзликин, Янина Третьякова, Марианна Васильева, Ксения Утехина
Режиссер: Владимир Алеников
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Метки: видео кино трейлер Россия Ирина Розанова Антон Рогачев Кристина Корбут Никита Волков Алексей Гуськов Сергей Баталов Янина Третьякова Марианна Васильева Ксения Утехина Владимир Алеников 2020 беларусь фильм драмы спорт Андрей Мерзликин
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