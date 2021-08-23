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Трейлер фильма "Петровы в гриппе" (2021)

Трейлер фильма "Петровы в гриппе" (2021)

Автор:
23 августа 2021 12:41
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Чулпан Хаматова   2021   фильм   драмы   Кирилл Серебренников   Семен Серзин   Юрий Колокольников   иван дорн   Юлия Пересильд   Юра Борисов   Александр Ильин   Тимофей Трибунцев   Варвара Шмыкова   
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Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Чулпан Хаматова   2021   фильм   драмы   Кирилл Серебренников   Семен Серзин   Юрий Колокольников   иван дорн   Юлия Пересильд   Юра Борисов   Александр Ильин   Тимофей Трибунцев   Варвара Шмыкова   
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20k
sportage030 2 часа назад
Чулпан Хаматова? Сразу в бан.
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11k
Хреноффф 17 минут назад
Книга очень хороша. Так что фильм жду с нетерпением, но и с некоторым опасением - отечественный кинематограф умеет удивить
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120k
DeOrio 18 минут назад
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6k
Шурави 2 часа назад
"Зулейха" в ролях - нах этот "шедевр".
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