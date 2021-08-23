Трейлер фильма "Петровы в гриппе" (2021)

Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

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Страна: Россия, Франция, Швейцария, Германия

Жанр: драма, фантастика

Дата выхода в России: 9 сентября 2021

В ролях: Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев, Варвара Шмыкова

Режиссер: Кирилл Серебренников