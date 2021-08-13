Трейлер фильма "Кэндимен" (2021)

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О чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.
Страна: Канада, США
Жанр: ужасы, триллер
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго
Режиссер: Ниа ДаКоста
Жанр: ужасы, триллер
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго
Режиссер: Ниа ДаКоста
Авторский пост
Метки: видео кино трейлер сша 2021 фильм ужасы Яхья Абдул-Матин II Тейона Паррис Нэйтан Стюарт-Джарретт Колман Доминго Ниа ДаКоста триллер Канада
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