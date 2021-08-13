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Трейлер фильма "Кэндимен" (2021)

Трейлер фильма "Кэндимен" (2021)

Автор:
13 августа 2021 14:20
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   ужасы   Яхья Абдул-Матин II   Тейона Паррис   Нэйтан Стюарт-Джарретт   Колман Доминго   Ниа ДаКоста   триллер   Канада   
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О чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   ужасы   Яхья Абдул-Матин II   Тейона Паррис   Нэйтан Стюарт-Джарретт   Колман Доминго   Ниа ДаКоста   триллер   Канада   
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alertol Час назад
А не ремейк ли ты часом ?
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Пётровыч 38 минут назад
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Инквизитор РФ 3 часа назад
Негромен
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