Трейлер фильма "Воспоминания" (2021)

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Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное.
Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.
Страна: США
Жанр: фантастика, триллер, мелодрама, детектив
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тандиве Ньютон, Натали Мартинес, Анджела Сарафян
Режиссер: Лиза Джой
Жанр: фантастика, триллер, мелодрама, детектив
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тандиве Ньютон, Натали Мартинес, Анджела Сарафян
Режиссер: Лиза Джой
Авторский пост
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