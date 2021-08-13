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Трейлер фильма "Воспоминания" (2021)

Трейлер фильма "Воспоминания" (2021)

Автор:
13 августа 2021 14:07
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   детективы   мелодрамы   ребекка фергюсон   фантастика   Хью Джекман   Тандиве Ньютон   Натали Мартинес   Анджела Сарафян   Лиза Джой   триллер   
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Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   детективы   мелодрамы   ребекка фергюсон   фантастика   Хью Джекман   Тандиве Ньютон   Натали Мартинес   Анджела Сарафян   Лиза Джой   триллер   
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