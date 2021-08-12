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Трейлер фильма "Последний день Земли" (2020)

Трейлер фильма "Последний день Земли" (2020)

Автор:
12 августа 2021 14:14
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   франция   2020   фильм   Хьюго Бекер   жан рено   Поль Ами   Лиа Уссади-Лессер   приключения   Филипп Катрин   Ромен Киро   фантастика   драма   
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Будущее. Навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…

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Метки: видео   кино   трейлер   франция   2020   фильм   Хьюго Бекер   жан рено   Поль Ами   Лиа Уссади-Лессер   приключения   Филипп Катрин   Ромен Киро   фантастика   драма   
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4  комментария
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38k
dima423 2 часа назад
чето трейлер ниочем) вообще не понятно про что фильм... Щас книжку читаю Сталлар, там черная луна к земле прилетела, от нее типа шла какая то Азур энергия которая влияла на мутации всего живого на земле, мир изменился, люди изменились, и книжка о том как они жили в этих условиях и как хотели уничтожить эту луну, в 2 словах хотя бы идея и принцип сюжета понятен, а тут то что?)
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ну разве что из за Жана "понимаете ли, нашего" Рено стоит посмотреть
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90
SHIBAN 3 часа назад
В интерстеллар тоже самое было ! улител и пропал в чёрной дыре
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