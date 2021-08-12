Трейлер фильма "Последний день Земли" (2020)

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Будущее. Навстречу Земле летит Красная луна. Столкновение грозит гибелью всему живому. Единственная надежда человечества — гениальный астронавт Пол В. Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…
Страна: Франция
Жанр: фантастика, драма, приключения
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин
Режиссер: Ромен Киро
Жанр: фантастика, драма, приключения
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин
Режиссер: Ромен Киро
Авторский пост
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