Трейлер фильма "Легенда о Зелёном Рыцаре" (2021)

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Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.
Страна: Ирландия, Канада, США, Великобритания
Жанр: фэнтези, приключения
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Анаис Риццо, Джо Андерсон, Дев Патель, Алисия Викандер, Ноэль Браун
Режиссер: Дэвид Лоури
Жанр: фэнтези, приключения
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: Анаис Риццо, Джо Андерсон, Дев Патель, Алисия Викандер, Ноэль Браун
Режиссер: Дэвид Лоури
Авторский пост
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