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Трейлер фильма "Мартин Иден" (2019)

Трейлер фильма "Мартин Иден" (2019)

Автор:
11 августа 2021 13:59
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   италия   франция   2019   Лука Маринелли   Джессика Крисси   Винченцо Немолато   Марко Леонарди   Пьетро Марчелло   фильм   Германия   драма   
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Юный моряк и выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Руфью Морз. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины.

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Метки: видео   кино   трейлер   италия   франция   2019   Лука Маринелли   Джессика Крисси   Винченцо Немолато   Марко Леонарди   Пьетро Марчелло   фильм   Германия   драма   
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Перст Указующий Полчаса назад
неужели раскроют тему разочарования капиталистическим обществом?
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Vossen

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