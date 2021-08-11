Трейлер фильма "Мартин Иден" (2019)

Юный моряк и выходец из низов Мартин Иден случайно знакомится с девушкой из состоятельной семьи Руфью Морз. Влюбившись с первого взгляда и попав под обаяние высшего света, Мартин решает стать достойным своей избранницы. Отныне его жизнь будет посвящена тому, чтобы реализовать пробудившийся писательский дар, добиться славы и руки любимой женщины.

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Страна: Италия, Франция, Германия

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода: 26 августа 2021

В ролях: Лука Маринелли, Джессика Крисси, Винченцо Немолато, Марко Леонарди, Дениз Сардиско

Режиссер: Пьетро Марчелло

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