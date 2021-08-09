Трейлер фильма "Принцесса якудза" (2021)

Японская община в Сан-Паулу. 21-летняя сирота Акэми узнает, что она — наследница половины империи якудза, и что другая половина знаменитого преступного синдиката жаждет ее смерти. Посланники якудза начинают преследовать девушку, жизнь которой теперь висит на волоске. Спасение приходит от страдающего амнезией иностранца, который уверен — его судьбу с японской девушкой связывает древний самурайский меч.

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Страна: Бразилия

Жанр: триллер, криминал

Дата выхода: 26 августа 2021

В ролях: MASUMI, Джонатан Риз Майерс, Цуёси Ихара, Кенни Леу, Тосидзи Такесима

Режиссер: Висенте Аморим