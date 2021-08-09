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Трейлер фильма "Принцесса якудза" (2021)

Трейлер фильма "Принцесса якудза" (2021)

Автор:
09 августа 2021 14:03
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   бразилия   MASUMI   Цуёси Ихара   Висенте Аморим   2021   Кенни Леу   Тосидзи Такесима   фильм   Джонатан Риз Майерс   криминал   триллер   
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Японская община в Сан-Паулу. 21-летняя сирота Акэми узнает, что она — наследница половины империи якудза, и что другая половина знаменитого преступного синдиката жаждет ее смерти. Посланники якудза начинают преследовать девушку, жизнь которой теперь висит на волоске. Спасение приходит от страдающего амнезией иностранца, который уверен — его судьбу с японской девушкой связывает древний самурайский меч.

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Метки: видео   кино   трейлер   бразилия   MASUMI   Цуёси Ихара   Висенте Аморим   2021   Кенни Леу   Тосидзи Такесима   фильм   Джонатан Риз Майерс   криминал   триллер   
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Перст Указующий Час назад
апните, когда можно будет скачать.
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