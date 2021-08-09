Трейлер фильма "Принцесса якудза" (2021)

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Японская община в Сан-Паулу. 21-летняя сирота Акэми узнает, что она — наследница половины империи якудза, и что другая половина знаменитого преступного синдиката жаждет ее смерти. Посланники якудза начинают преследовать девушку, жизнь которой теперь висит на волоске. Спасение приходит от страдающего амнезией иностранца, который уверен — его судьбу с японской девушкой связывает древний самурайский меч.
Страна: Бразилия
Жанр: триллер, криминал
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: MASUMI, Джонатан Риз Майерс, Цуёси Ихара, Кенни Леу, Тосидзи Такесима
Режиссер: Висенте Аморим
Жанр: триллер, криминал
Дата выхода: 26 августа 2021
В ролях: MASUMI, Джонатан Риз Майерс, Цуёси Ихара, Кенни Леу, Тосидзи Такесима
Режиссер: Висенте Аморим
Авторский пост
Метки: видео кино трейлер бразилия MASUMI Цуёси Ихара Висенте Аморим 2021 Кенни Леу Тосидзи Такесима фильм Джонатан Риз Майерс криминал триллер
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