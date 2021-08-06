FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5199 постов • 1095 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2" (2021)

Трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2" (2021)

Автор:
06 августа 2021 14:54
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Эми Седарис   алек болдуин   Джеймс Марсден   сша   джефф голдблюм   ева лонгория   лиза кудроу   Ариана Гринблатт   Том МакГрат   2021   мультфильм   комедии   приключения   семейный   
45
1
1
Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   трейлер   Эми Седарис   алек болдуин   Джеймс Марсден   сша   джефф голдблюм   ева лонгория   лиза кудроу   Ариана Гринблатт   Том МакГрат   2021   мультфильм   комедии   приключения   семейный   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

277185



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух
11
166
35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух
Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии"
5
149
Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии"
﻿
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Акушерка повторила снимок 42-летней давности и поразила всех своим видом (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ещё одно доказательство что куртка не новая
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ynews#автомир#картинки#аварии#кино#шоу бизнес#в мире#спорт
#интересно#факты#автомобили#прикол#история#сша#подборка#олимпиада#фотографии#фильм
#Юмор#люди#дтп#интересное#Россия#авто аварии#СССР#приколы#познавательно#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться