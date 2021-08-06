Трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2" (2021)

Братья Тим и Тед давно повзрослели и отдалились друг от друга. Тед стал генеральным директором инвестиционного фонда, а Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерьми — Тиной и Табитой. 7-летняя Табита — умная и очень усердная. Несмотря на свой юный возраст, она уже лучшая в классе, а малышка Тина на самом деле оказывается агентом компании BabyCorp.

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Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.



Страна: США

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Дата выхода в России: 19 августа 2021

В ролях: Эми Седарис, Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Джефф Голдблюм, Ева Лонгория, Лиза Кудроу, Ариана Гринблатт

Режиссер: Том МакГрат