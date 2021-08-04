Трейлер фильма "Охотник за разумом. Схватка" (2021)

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Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.
Страна: США
Жанр: драма, криминал, детектив, биография
Дата выхода в России:
В ролях: Элайджа Вуд, Люк Кирби, Алекса Палладино, Роберт Патрик, Кристиан Клименсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг
Режиссер: Эмбер Роуз Сили
Жанр: драма, криминал, детектив, биография
Дата выхода в России:
В ролях: Элайджа Вуд, Люк Кирби, Алекса Палладино, Роберт Патрик, Кристиан Клименсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг
Режиссер: Эмбер Роуз Сили
Источник:
Метки: видео кино трейлер сша 2021 фильм триллеры Элайджа Вуд Люк Кирби Алекса Палладино Роберт Патрик Кристиан Клименсон Мак Брандт Хьюго Армстронг Эмбер Роуз Сили
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