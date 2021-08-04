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Трейлер фильма "Охотник за разумом. Схватка" (2021)

Трейлер фильма "Охотник за разумом. Схватка" (2021)

Автор:
04 августа 2021 14:47
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   триллеры   Элайджа Вуд   Люк Кирби   Алекса Палладино   Роберт Патрик   Кристиан Клименсон   Мак Брандт   Хьюго Армстронг   Эмбер Роуз Сили   
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Аналитик ФБР Билл Хагмайер в рамках нового исследования поведения серийных убийц проводит ряд интервью с Тедом Банди, который убил более 20 женщин. Харизматичная натура преступника начинает искажать восприятие агента, с каждой встречей ему всю сложнее оставаться объективным и не поддаваться очарованию Банди.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   триллеры   Элайджа Вуд   Люк Кирби   Алекса Палладино   Роберт Патрик   Кристиан Клименсон   Мак Брандт   Хьюго Армстронг   Эмбер Роуз Сили   
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