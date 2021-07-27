Трейлер фильма "Пес под прикрытием" (2020)

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Тоби — внешне обычный пёс, живущий простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие: в тайне от своих хозяев он подрабатывает секретным правительственным агентом.
Страна: США
Жанр: комедия, приключения, семейный
Дата выхода в России: 5 августа 2021
В ролях: Гуд-Бисли, Кэйси Сеймур Ким, Фред Салливан мл., Джона Копполелли, Шарлотта Чиано, Том Глинн
Режиссер: Дэн Хантер
Жанр: комедия, приключения, семейный
Дата выхода в России: 5 августа 2021
В ролях: Гуд-Бисли, Кэйси Сеймур Ким, Фред Салливан мл., Джона Копполелли, Шарлотта Чиано, Том Глинн
Режиссер: Дэн Хантер
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