Трейлер фильма "Заложники Марса"(2021)

2078 год. Жизнь на Марсе стала реальностью. Ремми родилась на этой планете и никогда не была на Земле. Её семья живёт в изолированной колонии, ограниченной кислородным куполом. Но когда на их дом нападают вооруженные захватчики, Ремми вынуждена столкнуться с тем, от чего её уберегали родители, и узнать, что на самом деле скрывает Марс.

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Страна: Великобритания

Жанр: фантастика, триллер

Дата выхода в России: 24 июля 2021

В ролях: София Бутелла, Джонни Ли Миллер, Бруклин Принс, Нелл Тайгер Фри, Исмаэль Круз

Режиссер: Уайатт Рокфеллер