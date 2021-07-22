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Трейлер фильма "Заложники Марса"(2021)

Трейлер фильма "Заложники Марса"(2021)

Автор:
22 июля 2021 13:30
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   София Бутелла   Джонни Ли Миллер   Бруклин Принс   Нелл Тайгер Фри   Исмаэль Круз   2021   фильм   триллеры   фантастика   великобритания   Уайатт Рокфеллер   
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2078 год. Жизнь на Марсе стала реальностью. Ремми родилась на этой планете и никогда не была на Земле. Её семья живёт в изолированной колонии, ограниченной кислородным куполом. Но когда на их дом нападают вооруженные захватчики, Ремми вынуждена столкнуться с тем, от чего её уберегали родители, и узнать, что на самом деле скрывает Марс.

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Метки: видео   кино   трейлер   София Бутелла   Джонни Ли Миллер   Бруклин Принс   Нелл Тайгер Фри   Исмаэль Круз   2021   фильм   триллеры   фантастика   великобритания   Уайатт Рокфеллер   
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