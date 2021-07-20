Трейлер фильма "Красотка на взводе" (2021)

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Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьёт её током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы.
Страна: США
Жанр: боевик, комедия
Дата выхода в России: 29 июля 2021
В ролях: Кейт Бекинсейл, Лаверн Кокс, Бобби Каннавале, Стэнли Туччи, Джай Кортни, Сьюзен Сарандон, Дэвид Брэдли
Режиссер: Таня Уэкслер
Жанр: боевик, комедия
Дата выхода в России: 29 июля 2021
В ролях: Кейт Бекинсейл, Лаверн Кокс, Бобби Каннавале, Стэнли Туччи, Джай Кортни, Сьюзен Сарандон, Дэвид Брэдли
Режиссер: Таня Уэкслер
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