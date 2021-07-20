FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5131 пост • 1088 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма "Красотка на взводе" (2021)

Трейлер фильма "Красотка на взводе" (2021)

Автор:
20 июля 2021 12:56
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   комедии   Таня Уэкслер   Кейт Бекинсейл   Лаверн Кокс   Бобби Каннавале   Стэнли Туччи   Джай Кортни   Сьюзен Сарандон   Дэвид Брэдли   
281
1
1
Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьёт её током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы.

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   комедии   Таня Уэкслер   Кейт Бекинсейл   Лаверн Кокс   Бобби Каннавале   Стэнли Туччи   Джай Кортни   Сьюзен Сарандон   Дэвид Брэдли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
jug 2 часа назад
Очередная история о том, как женщина ногами-спичками избивает накачанных мужиков. Примерно тоже самое было в Солт с Джоли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Чётенький Полчаса назад
опять она всех бьёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 44 минуты назад
Бекинсейл превратилась в Йоханссон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 2 часа назад
феминистская сказочка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276903



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
1
268
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
1
80
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Все долги на козла отпущения!
0
44
Все долги на козла отпущения!
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
0
10
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#автомир#аварии#приколы#авто аварии#в мире#фильм#прикольные
#Юмор#история#дтп#животные#кино#прикол#подборка#знаменитости#сша#Разное
#интересно#автомобили#картинки#фотографии#люди#СССР#Москва#спорт#шоу бизнес#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться