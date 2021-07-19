FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5127 постов • 1087 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма "Круиз по джунглям" (2021)

Трейлер фильма "Круиз по джунглям" (2021)

Автор:
19 июля 2021 13:19
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   комедии   приключения   фэнтези   Эмили Блант   Дуэйн Джонсон   Джесси Племонс   Джек Уайтхолл   Пол Джаматти   Эдгар Рамирес   Жауме Кольет-Серра   
213
1
1
Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   комедии   приключения   фэнтези   Эмили Блант   Дуэйн Джонсон   Джесси Племонс   Джек Уайтхолл   Пол Джаматти   Эдгар Рамирес   Жауме Кольет-Серра   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
insaider Час назад
Надо больше фильмов с Дуэйном Джонсоном,а как Байден отъедет пусть Скала президента изображает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
feden 14 минут назад
не понял - так это про тройничок ли нет? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Буратино Полчаса назад
это что-то типа "мумии" судя по главным героям и описанию сюжета только без имхотепа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DyadyaSasha 48 минут назад
Надеюсь что в трейлере показали не все самые смачные моменты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
денис Час назад
ничётак) надо сходить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276839



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева
0
7
О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева
В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки
2
157
В Госдуме объяснили, почему в России невозможно зарегистрировать однополые браки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
0
15
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Соседи из ада: пользователи интернета об ужасах за стеной
Соседи из ада: пользователи интернета об ужасах за стеной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#удивительно#люди#автомобили#подборка#сша#ynews#смешно
#интересно#факты#кино#в мире#Россия#приколы#роль#автомир#аварии#авто аварии
#Юмор#фотографии#картинки#животные#фильм#прикол#дтп#прикольные#необычно#коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться