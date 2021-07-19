Трейлер фильма "Круиз по джунглям" (2021)

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Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое – согласно преданиям южноамериканских индейских племен – обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.
В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.
Страна: США
Жанр: приключения, комедия, фэнтези
Дата выхода в России: 29 июля 2021
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Джек Уайтхолл, Пол Джаматти, Эдгар Рамирес
Режиссер:Жауме Кольет-Серра
Страна: США
Жанр: приключения, комедия, фэнтези
Дата выхода в России: 29 июля 2021
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Джек Уайтхолл, Пол Джаматти, Эдгар Рамирес
Режиссер:Жауме Кольет-Серра
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