Трейлер фильма "Ослик, любовник и я" (2020)

Антуанетта, учительница начальных классов, с нетерпением ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Но вот незадача. У любовника оказалась жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти дни. Отвергнутая девушка не сдается и следует за ними. Компанию ей составил ослик Патрик, который оказался мудрее и благородней некоторых мужчин.

0 Источник:

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: мелодрама, комедия, приключения

Дата выхода в России: 22 июля 2021

В ролях: Лор Калами, Бенжамен Лаверн, Марк Фрез, Оливия Коте, Жан-Пьер Мартен, Луиз Видаль, Лусия Санчес

Режиссер: Каролин Виньяль