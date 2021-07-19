Трейлер фильма "Ослик, любовник и я" (2020)

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Антуанетта, учительница начальных классов, с нетерпением ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Но вот незадача. У любовника оказалась жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти дни. Отвергнутая девушка не сдается и следует за ними. Компанию ей составил ослик Патрик, который оказался мудрее и благородней некоторых мужчин.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: мелодрама, комедия, приключения
Дата выхода в России: 22 июля 2021
В ролях: Лор Калами, Бенжамен Лаверн, Марк Фрез, Оливия Коте, Жан-Пьер Мартен, Луиз Видаль, Лусия Санчес
Режиссер: Каролин Виньяль
Жанр: мелодрама, комедия, приключения
Дата выхода в России: 22 июля 2021
В ролях: Лор Калами, Бенжамен Лаверн, Марк Фрез, Оливия Коте, Жан-Пьер Мартен, Луиз Видаль, Лусия Санчес
Режиссер: Каролин Виньяль
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Метки: видео кино трейлер франция 2020 фильм комедии мелодрамы приключения Лор Калами Бенжамен Лаверн Марк Фрез Оливия Коте Жан-Пьер Мартен Луиз Видаль Лусия Санчес Каролин Виньяль Бельгия
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