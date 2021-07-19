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Трейлер фильма "Ослик, любовник и я" (2020)

Трейлер фильма "Ослик, любовник и я" (2020)

Автор:
19 июля 2021 12:57
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   франция   2020   фильм   комедии   мелодрамы   приключения   Лор Калами   Бенжамен Лаверн   Марк Фрез   Оливия Коте   Жан-Пьер Мартен   Луиз Видаль   Лусия Санчес   Каролин Виньяль   Бельгия   
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Антуанетта, учительница начальных классов, с нетерпением ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Но вот незадача. У любовника оказалась жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти дни. Отвергнутая девушка не сдается и следует за ними. Компанию ей составил ослик Патрик, который оказался мудрее и благородней некоторых мужчин.

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Метки: видео   кино   трейлер   франция   2020   фильм   комедии   мелодрамы   приключения   Лор Калами   Бенжамен Лаверн   Марк Фрез   Оливия Коте   Жан-Пьер Мартен   Луиз Видаль   Лусия Санчес   Каролин Виньяль   Бельгия   
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2  комментария
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5k
kleyman 2 часа назад
Было бы интереснее, напиши они название "Ослик - любовник и я". А так очередная постная херня.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
"Ослик, любовник и я"
О! Тинто Брасс снова в седле!!!
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