Трейлер фильма "Демоник" (2021)

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В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Карли придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более 20 человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.
Страна: Канада
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 29 июля 2021
В ролях: Нил Бломкамп
Режиссер: Карли Поуп, Терри Чен, Натали Болтт, Крис Мартин, Майкл Роджерс, Андреа Агур
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 29 июля 2021
В ролях: Нил Бломкамп
Режиссер: Карли Поуп, Терри Чен, Натали Болтт, Крис Мартин, Майкл Роджерс, Андреа Агур
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Метки: видео кино трейлер 2021 фильм ужасы Нил Бломкамп Карли Поуп Терри Чен Натали Болтт Крис Мартин Майкл Роджерс Андреа Агур Канада
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