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Трейлер фильма "Демоник" (2021)

Трейлер фильма "Демоник" (2021)

Автор:
16 июля 2021 13:22
Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   ужасы   Нил Бломкамп   Карли Поуп   Терри Чен   Натали Болтт   Крис Мартин   Майкл Роджерс   Андреа Агур   Канада   
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В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Карли придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более 20 человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.

Источник:

Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   ужасы   Нил Бломкамп   Карли Поуп   Терри Чен   Натали Болтт   Крис Мартин   Майкл Роджерс   Андреа Агур   Канада   
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