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Трейлер фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз" (2021)

Трейлер фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз" (2021)

Автор:
16 июля 2021 13:07
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   приключения   триллеры   фантастика   фэнтези   Роберт Швентке   Генри Голдинг   Самара Уивинг   Ико Уайс   Урсула Корберо   Эндрю Кодзи   Питер Менса   Харука Абэ   Канада   
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Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

Источник:

Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   приключения   триллеры   фантастика   фэнтези   Роберт Швентке   Генри Голдинг   Самара Уивинг   Ико Уайс   Урсула Корберо   Эндрю Кодзи   Питер Менса   Харука Абэ   Канада   
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2  комментария
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Юрий Злой 2 часа назад
а он разве не был немым в первых частях ?
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