Трейлер фильма "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз" (2021)

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Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.
Страна: Канада, США
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения
Дата выхода в России: 22 июля 2021
В ролях: Генри Голдинг, Самара Уивинг, Ико Уайс, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи, Питер Менса, Харука Абэ
Режиссер: Роберт Швентке
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения
Дата выхода в России: 22 июля 2021
В ролях: Генри Голдинг, Самара Уивинг, Ико Уайс, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи, Питер Менса, Харука Абэ
Режиссер: Роберт Швентке
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