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Трейлер фильма "Клаустрофобы 2: Лига выживших" (2021)

Трейлер фильма "Клаустрофобы 2: Лига выживших" (2021)

Автор:
15 июля 2021 13:45
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   Тейлор Расселл   Логан Миллер   Холлэнд Роден   Томас Кокерел   Индия Мур   Карлито Оливеро   ужасы   Джей Ирвинг   Адам Робител   
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В продолжении нашумевшего триллера «Клаустрофобы» шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельноопасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   Тейлор Расселл   Логан Миллер   Холлэнд Роден   Томас Кокерел   Индия Мур   Карлито Оливеро   ужасы   Джей Ирвинг   Адам Робител   
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1  комментарий
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RomaXz 2 часа назад
Это что, реинкарнация пилы ?
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