Трейлер фильма "Клаустрофобы 2: Лига выживших" (2021)

В продолжении нашумевшего триллера «Клаустрофобы» шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из смертельноопасных квестов, вновь оказываются в игре не по своей воле. Но прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

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Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 15 июля 2021

В ролях: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Холлэнд Роден, Томас Кокерел, Индия Мур, Карлито Оливеро, Джей Ирвинг

Режиссер: Адам Робител