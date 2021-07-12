Трейлер фильма "Время" (2021)

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Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь – это один день.
Страна: США
Жанр: триллер, драма, детектив
Дата выхода в России: 22 июля 2021
В ролях: Аарон Пьер, Томасин МакКензи, Эмбет Дэвидц, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли, Элайза Сканлен, Гаэль Гарсиа Берналь
Режиссер: М. Найт Шьямалан
Жанр: триллер, драма, детектив
Дата выхода в России: 22 июля 2021
В ролях: Аарон Пьер, Томасин МакКензи, Эмбет Дэвидц, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли, Элайза Сканлен, Гаэль Гарсиа Берналь
Режиссер: М. Найт Шьямалан
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