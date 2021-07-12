Трейлер фильма "Пороховой коктейль" (2021)

Быть киллером — весело и просто. Особенно для Евы, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».

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Страна: Франция, США, Германия

Жанр: боевик, триллер, приключения

Дата выхода в России: 15 июля 2021

В ролях: Карен Гиллан, Лина Хиди, Мишель Йео, Карла Гуджино, Анджела Бассетт

Режиссер: Навот Папушадо