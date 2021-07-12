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Трейлер фильма "Пороховой коктейль" (2021)

Трейлер фильма "Пороховой коктейль" (2021)

Автор:
12 июля 2021 13:17
Сообщество : Кино
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Быть киллером — весело и просто. Особенно для Евы, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».

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Касьян Пуздой 3 часа назад
Трейлер фильма "Пороховой коктейль" (2021)Посмотреть
Трейлер фильма "Пороховой коктейль" (2021)
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82
TORNADO MARKETING 2 часа назад
спасибо. фильм за 2 минуты просмотрен.
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79
Илья 3 часа назад
Тупое гавно тупого говна . Голливуд превратился в Балливуд. Кто на это ганво ходит в кинотеатры ? Вы зачем голосуете рублём ?
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