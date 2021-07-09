Трейлер фильма "Космический джем: Новое поколение" (2021)

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Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.
Страна: США
Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, комедия, приключения, семейный, спорт
Дата выхода в России: 15 июля 2021
В ролях: Леброн Джеймс, Дон Чидл, Крис Дэвис, Сонекуа Мартин-Грин,Сейэйр Дж Райт, Оскар Дон Чидл
Режиссер: Малкольм Д. Ли
Жанр: мультфильм, фантастика, фэнтези, комедия, приключения, семейный, спорт
Дата выхода в России: 15 июля 2021
В ролях: Леброн Джеймс, Дон Чидл, Крис Дэвис, Сонекуа Мартин-Грин,Сейэйр Дж Райт, Оскар Дон Чидл
Режиссер: Малкольм Д. Ли
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А это очередной мимопроходящий ремейк.