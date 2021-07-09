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Трейлер фильма "Космический джем: Новое поколение" (2021)

Трейлер фильма "Космический джем: Новое поколение" (2021)

Автор:
09 июля 2021 13:08
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   леброн джеймс   Дон Чидл   Крис Дэвис   Сонекуа Мартин-Грин   Сейэйр Дж Райт   Оскар Дон Чидл   Малкольм Д. Ли   сша   2021   фильм   комедии   приключения   фантастика   фэнтези   мультфильм   семейный   спорт   
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Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.

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Метки: видео   кино   трейлер   леброн джеймс   Дон Чидл   Крис Дэвис   Сонекуа Мартин-Грин   Сейэйр Дж Райт   Оскар Дон Чидл   Малкольм Д. Ли   сша   2021   фильм   комедии   приключения   фантастика   фэнтези   мультфильм   семейный   спорт   
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5  комментариев
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WadDad 2 часа назад
У нас был "Кто подставил кролика Роджера". Пусть у нового поколения будет "Космический джем".
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liveevil WadDad Час назад
Вообще-то у нас, тоже был Космический Джем. Но там был Майкл Джордан и смотрелось это куда-лучше.
А это очередной мимопроходящий ремейк.
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5k
Станислав 54 минуты назад
Неее, спасибо. И не только потому, что там Ле Брон снимается, лютый расист и просто тупое существо, а еще по тому, что выглядит это все как-то "дешего" что ли, не в плане бюджета, конечно.
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
НБА расширяет аудиторию?
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