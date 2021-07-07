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Трейлер фильма "Судьба диверсанта" (2021)

Трейлер фильма "Судьба диверсанта" (2021)

Автор:
07 июля 2021 12:55
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   беларусь   фильм   Биографический   драма   Андрей Смоляков   Алексей Суренский   Александр Семчев   Владимир Тимофеев   Виктор Васильев   Олег Коц   Александр Ткаченок   Руслан Чернецкий   Александр Зеленко   Юлианна Михневич   Наталья Холодович   Светлана Кожемякина   Виталий Новиков   Михаил Солодко   Александр Гиренок   Дмитрий Астрахан   
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Фильм посвящен подвигам белорусских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Образ главного героя железнодорожника Алеся Арловича собирательный, но в его основе – судьба белорусского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   беларусь   фильм   Биографический   драма   Андрей Смоляков   Алексей Суренский   Александр Семчев   Владимир Тимофеев   Виктор Васильев   Олег Коц   Александр Ткаченок   Руслан Чернецкий   Александр Зеленко   Юлианна Михневич   Наталья Холодович   Светлана Кожемякина   Виталий Новиков   Михаил Солодко   Александр Гиренок   Дмитрий Астрахан   
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3  комментария
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Viktor 3 часа назад
О, Осиповичи, я там служил срочную!
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11k
Вася 2 часа назад
х.йня лубочная. холёные рожи с корявой дикцией "актёры" уровня тиктока.. Эх Астархан, обосрался. А ведь получалось раньше
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62k
Viktor 3 часа назад
Бля, неужто Семчев!?

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