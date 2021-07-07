Трейлер фильма "Судьба диверсанта" (2021)

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Фильм посвящен подвигам белорусских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Образ главного героя железнодорожника Алеся Арловича собирательный, но в его основе – судьба белорусского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.
Страна: Беларусь, Россия
Жанр: драма, биография
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Андрей Смоляков, Алексей Суренский, Александр Семчев, Владимир Тимофеев, Виктор Васильев, Олег Коц, Александр Ткаченок, Руслан Чернецкий, Александр Зеленко, Юлианна Михневич, Наталья Холодович, Светлана Кожемякина, Виталий Новиков, Михаил Солодко, Александр Гиренок
Режиссер: Дмитрий Астрахан
Жанр: драма, биография
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Андрей Смоляков, Алексей Суренский, Александр Семчев, Владимир Тимофеев, Виктор Васильев, Олег Коц, Александр Ткаченок, Руслан Чернецкий, Александр Зеленко, Юлианна Михневич, Наталья Холодович, Светлана Кожемякина, Виталий Новиков, Михаил Солодко, Александр Гиренок
Режиссер: Дмитрий Астрахан
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