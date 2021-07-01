Трейлер фильма "Джетлаг" (2021)

Из-за обычной ссоры в аэропорту жизнь Жени и Никиты кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

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Страна: Россия

Жанр: комедия, драма

Дата выхода: 1 июля 2021

В ролях: Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг

Режиссер: Михаил Идов