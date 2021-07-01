Трейлер фильма "Джетлаг" (2021)

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Из-за обычной ссоры в аэропорту жизнь Жени и Никиты кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.
Страна: Россия
Жанр: комедия, драма
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг
Режиссер: Михаил Идов
Жанр: комедия, драма
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг
Режиссер: Михаил Идов
Авторский пост
Метки: видео кино трейлер Россия 2021 Ирина Старшенбаум Филипп Авдеев Ксения Раппопорт Егор Корешков Михаил Идов фильм комедии драма
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