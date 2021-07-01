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Трейлер фильма "Джетлаг" (2021)

Трейлер фильма "Джетлаг" (2021)

Автор:
01 июля 2021 13:40
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   Ирина Старшенбаум   Филипп Авдеев   Ксения Раппопорт   Егор Корешков   Михаил Идов   фильм   комедии   драма   
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Из-за обычной ссоры в аэропорту жизнь Жени и Никиты кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   Ирина Старшенбаум   Филипп Авдеев   Ксения Раппопорт   Егор Корешков   Михаил Идов   фильм   комедии   драма   
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