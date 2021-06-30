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Трейлер фильма "Начать с нуля" (2020)

Трейлер фильма "Начать с нуля" (2020)

Автор:
30 июня 2021 13:49
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   италия   Валентина Лодовини   2020   Нери Маркоре   Либеро Де Риенцо   Дино Аббрешия   Гуидо Кьеза   фильм   комедии   
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Джулия — менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф — свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью.

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Метки: видео   кино   трейлер   италия   Валентина Лодовини   2020   Нери Маркоре   Либеро Де Риенцо   Дино Аббрешия   Гуидо Кьеза   фильм   комедии   
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Странно дата выхода ещё не наступила, а уже рейтинг есть, как так, объясните плиз...
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995
Пихайло Полчаса назад
Яп тоже воспользовался её безотказностью
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54k
pynh Час назад
начать с нуля, говорите?

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