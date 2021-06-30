Трейлер фильма "Начать с нуля" (2020)

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Джулия — менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф — свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью.
Когда на работе появляется 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров, 40-летняя Джулия понимает, что ее отодвигают на второй план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Начну с нуля!»
Страна: Италия
Жанр: комедия
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре, Либеро Де Риенцо, Дино Аббрешия, Андреа Писани
Режиссер: Гуидо Кьеза
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 5.8
Жанр: комедия
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Валентина Лодовини, Нери Маркоре, Либеро Де Риенцо, Дино Аббрешия, Андреа Писани
Режиссер: Гуидо Кьеза
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 5.8
Авторский пост
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