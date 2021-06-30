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Трейлер фильма "Приручить дракона" (2020)

Трейлер фильма "Приручить дракона" (2020)

Автор:
30 июня 2021 13:39
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   2020   Иша Зайнаб Кхан   Ивер Эунбю Сандемосе   Андерс Баасмо Кристиансен   Катарина Лаунинг   норвегия   фильм   фэнтези   семейный   
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Девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком, который случайно оказался в ее доме. Каким образом он попал в мир людей и сможет ли он прижиться в нем — предстоит узнать, разгадав тайну происхождения дракона. Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее путешествие в поисках страны драконов.

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Метки: видео   кино   трейлер   2020   Иша Зайнаб Кхан   Ивер Эунбю Сандемосе   Андерс Баасмо Кристиансен   Катарина Лаунинг   норвегия   фильм   фэнтези   семейный   
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