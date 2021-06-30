Трейлер фильма "Приручить дракона" (2020)

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Девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком, который случайно оказался в ее доме. Каким образом он попал в мир людей и сможет ли он прижиться в нем — предстоит узнать, разгадав тайну происхождения дракона. Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее путешествие в поисках страны драконов.
Страна: Норвегия
Жанр: фэнтези, семейный
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Иша Зайнаб Кхан, Ивер Эунбю Сандемосе, Андерс Баасмо Кристиансен, Карре Хаген Сиднесс
Режиссер: Катарина Лаунинг
Жанр: фэнтези, семейный
Дата выхода: 1 июля 2021
В ролях: Иша Зайнаб Кхан, Ивер Эунбю Сандемосе, Андерс Баасмо Кристиансен, Карре Хаген Сиднесс
Режиссер: Катарина Лаунинг
Авторский пост
Метки: видео кино трейлер 2020 Иша Зайнаб Кхан Ивер Эунбю Сандемосе Андерс Баасмо Кристиансен Катарина Лаунинг норвегия фильм фэнтези семейный
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