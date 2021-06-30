Трейлер фильма "Приручить дракона" (2020)

Девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком, который случайно оказался в ее доме. Каким образом он попал в мир людей и сможет ли он прижиться в нем — предстоит узнать, разгадав тайну происхождения дракона. Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее путешествие в поисках страны драконов.

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Страна: Норвегия

Жанр: фэнтези, семейный

Дата выхода: 1 июля 2021

В ролях: Иша Зайнаб Кхан, Ивер Эунбю Сандемосе, Андерс Баасмо Кристиансен, Карре Хаген Сиднесс

Режиссер: Катарина Лаунинг