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Трейлер фильма "С — счастье" (2019)

Трейлер фильма "С — счастье" (2019)

Автор:
29 июня 2021 14:06
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Дэйзи Аксон   Уэсли Паттен   Ричард Роксбург   Джон Шиди   2019   фильм   семейный   Австралия   
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Двенадцатилетняя рыжая Кэндис — девочка с безграничным оптимизмом и уникальным взглядом на мир. В школе она знакомится со странным новеньким, заявляющим, что он пришел из другого измерения. Эта встреча вдохновляет ее на поиск счастья, которого так не хватает ее семье.

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Метки: видео   кино   трейлер   Дэйзи Аксон   Уэсли Паттен   Ричард Роксбург   Джон Шиди   2019   фильм   семейный   Австралия   
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