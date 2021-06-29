Трейлер фильма "С — счастье" (2019)

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Двенадцатилетняя рыжая Кэндис — девочка с безграничным оптимизмом и уникальным взглядом на мир. В школе она знакомится со странным новеньким, заявляющим, что он пришел из другого измерения. Эта встреча вдохновляет ее на поиск счастья, которого так не хватает ее семье.
Страна: Австралия
Жанр: семейный
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Дэйзи Аксон, Уэсли Паттен, Ричард Роксбург, Эмма Бут, Мириам Маргулис, Джоэль Джексон, Дебора Мэйлман
Режиссер: Джон Шиди
Жанр: семейный
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Дэйзи Аксон, Уэсли Паттен, Ричард Роксбург, Эмма Бут, Мириам Маргулис, Джоэль Джексон, Дебора Мэйлман
Режиссер: Джон Шиди
Авторский пост
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