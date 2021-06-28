Трейлер фильма "Проклятый чиновник" (2021)

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Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.
Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост
Режиссер: Сарик Андреасян
Жанр: комедия
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост
Режиссер: Сарик Андреасян
Авторский пост
Метки: видео кино трейлер Россия Сарик Андреасян Максим Лагашкин Елизавета Арзамасова Владимир Сычев Алексей Маклаков Любовь Толкалина 2021 фильм комедии
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А вообще было бы смешно, если бы не было так грустно