Трейлер фильма "Проклятый чиновник" (2021)

Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.

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Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода: 24 июня 2021

В ролях: Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина, Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост

Режиссер: Сарик Андреасян