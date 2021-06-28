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Трейлер фильма "Проклятый чиновник" (2021)

Трейлер фильма "Проклятый чиновник" (2021)

Автор:
28 июня 2021 13:17
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Сарик Андреасян   Максим Лагашкин   Елизавета Арзамасова   Владимир Сычев   Алексей Маклаков   Любовь Толкалина   2021   фильм   комедии   
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Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Сарик Андреасян   Максим Лагашкин   Елизавета Арзамасова   Владимир Сычев   Алексей Маклаков   Любовь Толкалина   2021   фильм   комедии   
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12  комментариев
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11k
Хреноффф 2 часа назад
Режиссер: Сарик Андреасян, как гарантия качества
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2k
Mart Daav 56 минут назад
Лагашкин - отличный харизматичный актер
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9k
Бендер Родригес Час назад
Мммммм... Х.у.и.та!......
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16k
KOSTELLO Час назад
Честно, сначала прочитал, как "ПроклЯтый".
А вообще было бы смешно, если бы не было так грустно
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
зачем тавтология в названии фильма?
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Надо будет обязательно посмотреть, посмеяться.)
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17k
Robin Hood 2 часа назад
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28k
Fat Lynx 3 часа назад
Пусть берет в битках как все, делов-то!
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10k
Kucher 3 часа назад
Вариации на тему "Лжец, лжец..."?
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208
Vladimir Vladimirovich Putin Kucher 3 часа назад
Скорее "худеющий" Стивена Кинга
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