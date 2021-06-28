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Трейлер мультфильма "Рок Дог 2" (2020)

Трейлер мультфильма "Рок Дог 2" (2020)

Автор:
28 июня 2021 13:03
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Марк Балдо   сша   2020   мультфильм   
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Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира?

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Метки: видео   кино   трейлер   Марк Балдо   сша   2020   мультфильм   
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