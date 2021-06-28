Трейлер мультфильма "Рок Дог 2" (2020)

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Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться самими собой, когда их имена будут на устах всего мира?
Страна: США
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный
Дата выхода: 24 июня 2021
Режиссер: Марк Балдо
Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный
Дата выхода: 24 июня 2021
Режиссер: Марк Балдо
Авторский пост
Метки: видео кино трейлер Марк Балдо сша 2020 мультфильм
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