Трейлер фильма "Мейер Лански" (2021)

280
1
1
Мейер Лански — легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу «корпорации убийств», получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?
Страна: США
Жанр: триллер, драма, криминал, биография
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Харви Кейтель, Сэм Уортингтон, Джеки Крус, Анна-София Робб, Дэвид Кейд, Дэвид Джеймс Эллиотт, Алон Абутбул
Режиссер: Итан Роквей
Жанр: триллер, драма, криминал, биография
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Харви Кейтель, Сэм Уортингтон, Джеки Крус, Анна-София Робб, Дэвид Кейд, Дэвид Джеймс Эллиотт, Алон Абутбул
Режиссер: Итан Роквей
Источник:
Метки: видео кино трейлер Алон Абутбул Итан Роквей сша 2021 фильм драмы триллеры Биографический криминальный Харви Кейтель Сэм Уортингтон Джеки Крус Анна-София Робб Дэвид Кейд Дэвид Джеймс Эллиотт
16
Понравилось16
Новости партнёров