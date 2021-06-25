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Трейлер фильма "Мейер Лански" (2021)

Трейлер фильма "Мейер Лански" (2021)

Автор:
25 июня 2021 14:24
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Алон Абутбул   Итан Роквей   сша   2021   фильм   драмы   триллеры   Биографический   криминальный   Харви Кейтель   Сэм Уортингтон   Джеки Крус   Анна-София Робб   Дэвид Кейд   Дэвид Джеймс Эллиотт   
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Мейер Лански — легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу «корпорации убийств», получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?

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Метки: видео   кино   трейлер   Алон Абутбул   Итан Роквей   сша   2021   фильм   драмы   триллеры   Биографический   криминальный   Харви Кейтель   Сэм Уортингтон   Джеки Крус   Анна-София Робб   Дэвид Кейд   Дэвид Джеймс Эллиотт   
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