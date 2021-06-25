Трейлер фильма "Мейер Лански" (2021)

Мейер Лански — легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу «корпорации убийств», получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?

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Страна: США

Жанр: триллер, драма, криминал, биография

Дата выхода: 24 июня 2021

В ролях: Харви Кейтель, Сэм Уортингтон, Джеки Крус, Анна-София Робб, Дэвид Кейд, Дэвид Джеймс Эллиотт, Алон Абутбул

Режиссер: Итан Роквей