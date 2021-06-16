Трейлер фильма "Ледяной драйв"

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Тонкий тающий лёд. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода: 25 июня 2021
В Ролях: Лиам Нисон, Холт Маккэллани, Эмбер Мидфандер, Лоренс Фишбёрн, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер
Режиссер: Джонатан Хенсли
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода: 25 июня 2021
В Ролях: Лиам Нисон, Холт Маккэллани, Эмбер Мидфандер, Лоренс Фишбёрн, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер
Режиссер: Джонатан Хенсли
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