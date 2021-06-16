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Трейлер фильма "Ледяной драйв"

Трейлер фильма "Ледяной драйв" (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 12:27
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   триллеры   Лиам Нисон   Эмбер Мидфандер   Лоренс Фишбёрн   Мэтт МакКой   Мартин Сенсмейер   Мэтт Сэлинджер   Джонатан Хенсли   Холт Маккэллани   
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Тонкий тающий лёд. Вес грузовика — 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колёсами лёд, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждёт водителей впереди.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   триллеры   Лиам Нисон   Эмбер Мидфандер   Лоренс Фишбёрн   Мэтт МакКой   Мартин Сенсмейер   Мэтт Сэлинджер   Джонатан Хенсли   Холт Маккэллани   
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Алексей 42 минуты назад
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156k
☭Cheкаво☭ 5 минут назад
Последний фильм с ним....амно, со снегом из пенопласта)
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☭Cheкаво☭ 8 минут назад
Им бы про эту дорогу почитать историю, и как фашисты обстреливали с самолетов детей.

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