Трейлер фильма "Аффект"

Что, если однажды вы больше не захотите мириться с правилами, принятыми в обществе? До какой черты вы готовы дойти? Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства.

0

Страна: Великобритания

Жанр: триллер

Дата выхода: 17 июня 2021

В Ролях: Бен Уишоу, Элли Хаддингтон, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Хаммед Анимашон, Лоуренс Спэллман

Режиссер: Энейл Кария