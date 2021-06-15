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Трейлер фильма "Аффект"

Трейлер фильма "Аффект" (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 13:06
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   фильма   2020   фильм   триллеры   Бен Уишоу   Элли Хаддингтон   Иэн Гелдер   Крис Когхилл   Хаммед Анимашон   Лоуренс Спэллман   Энейл Кария   великобритания   
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Что, если однажды вы больше не захотите мириться с правилами, принятыми в обществе? До какой черты вы готовы дойти? Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства.

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Метки: видео   кино   трейлер   фильма   2020   фильм   триллеры   Бен Уишоу   Элли Хаддингтон   Иэн Гелдер   Крис Когхилл   Хаммед Анимашон   Лоуренс Спэллман   Энейл Кария   великобритания   
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☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Этот чел. постоянно играет ТИХОНЬ-маньяков?
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