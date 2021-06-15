Трейлер фильма "Аффект"

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Что, если однажды вы больше не захотите мириться с правилами, принятыми в обществе? До какой черты вы готовы дойти? Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства.
Страна: Великобритания
Жанр: триллер
Дата выхода: 17 июня 2021
В Ролях: Бен Уишоу, Элли Хаддингтон, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Хаммед Анимашон, Лоуренс Спэллман
Режиссер: Энейл Кария
Жанр: триллер
Дата выхода: 17 июня 2021
В Ролях: Бен Уишоу, Элли Хаддингтон, Иэн Гелдер, Крис Когхилл, Хаммед Анимашон, Лоуренс Спэллман
Режиссер: Энейл Кария
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