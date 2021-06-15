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Трейлер фильма "Архипелаг"

Трейлер фильма "Архипелаг" (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 12:30
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Алексей Шевченков   2020   фильм   драмы   мелодрамы   Андрей Мерзликин   Дмитрий Паламарчук   Марина Петренко   Андрей Некрасов   Сергей Барковский   Евгений Лямин   Владимир Космидайло Режиссер: Алексей Тельнов   Алексей Тельнов   
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Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара, ведь на протяжении трехсот лет никому не удавалось решить эту амбициозную задачу. Российскую экспедицию возглавляет молодой астроном Александр Васильев. Ради любви к истине он вынужден оставить в Санкт-Петербурге свою невесту, понимая, что другого шанса может и не представиться.

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Алексей Шевченков   2020   фильм   драмы   мелодрамы   Андрей Мерзликин   Дмитрий Паламарчук   Марина Петренко   Андрей Некрасов   Сергей Барковский   Евгений Лямин   Владимир Космидайло Режиссер: Алексей Тельнов   Алексей Тельнов   
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Александр Зотов 2 часа назад
ну да ну да, без тётки сюжет бы не вышел, конечно же)
или мораль сей басни подтвердить, что "баба на корабле (в экспедиции) - к несчастью"?))))
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