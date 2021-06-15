Трейлер фильма "Архипелаг"

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Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара, ведь на протяжении трехсот лет никому не удавалось решить эту амбициозную задачу. Российскую экспедицию возглавляет молодой астроном Александр Васильев. Ради любви к истине он вынужден оставить в Санкт-Петербурге свою невесту, понимая, что другого шанса может и не представиться.
Страна: Россия
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Андрей Мерзликин, Дмитрий Паламарчук, Алексей Шевченков, Марина Петренко, Андрей Некрасов, Сергей Барковский, Евгений Лямин, Владимир Космидайло
Режиссер: Алексей Тельнов
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Андрей Мерзликин, Дмитрий Паламарчук, Алексей Шевченков, Марина Петренко, Андрей Некрасов, Сергей Барковский, Евгений Лямин, Владимир Космидайло
Режиссер: Алексей Тельнов
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Метки: видео кино трейлер Россия Алексей Шевченков 2020 фильм драмы мелодрамы Андрей Мерзликин Дмитрий Паламарчук Марина Петренко Андрей Некрасов Сергей Барковский Евгений Лямин Владимир Космидайло Режиссер: Алексей Тельнов Алексей Тельнов
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или мораль сей басни подтвердить, что "баба на корабле (в экспедиции) - к несчастью"?))))