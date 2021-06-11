Трейлер фильма "Свадьбы не будет!"

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Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых?
Страна: Германия
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода: 10 июня 2021 (Россия)
В Ролях: Наталия Авелон, Матиас Бундшух, Лиза-Мари Королл, Инка Фридрих, Хайнер Лаутербах, Юнис Марлон, Якоб Маченц
Режиссер: Марк Ротемунд
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода: 10 июня 2021 (Россия)
В Ролях: Наталия Авелон, Матиас Бундшух, Лиза-Мари Королл, Инка Фридрих, Хайнер Лаутербах, Юнис Марлон, Якоб Маченц
Режиссер: Марк Ротемунд
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Метки: видео кино трейлер 2020 фильм комедии мелодрамы Германия Марк Ротемунд Наталия Авелон Матиас Бундшух Лиза-Мари Королл Инка Фридрих Хайнер Лаутербах Юнис Марлон Якоб Маченц
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