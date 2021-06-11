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Трейлер фильма "Свадьбы не будет!"

Трейлер фильма "Свадьбы не будет!" (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 14:41
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   2020   фильм   комедии   мелодрамы   Германия   Марк Ротемунд   Наталия Авелон   Матиас Бундшух   Лиза-Мари Королл   Инка Фридрих   Хайнер Лаутербах   Юнис Марлон   Якоб Маченц   
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Дочери удумали выйти замуж! Чем не повод объединиться и помешать им? Но в лагере заговорщиков — трое папаш, которые мало смыслят в тонкостях саботажа. Что сильнее: чувства молодых или упорство пожилых?

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Метки: видео   кино   трейлер   2020   фильм   комедии   мелодрамы   Германия   Марк Ротемунд   Наталия Авелон   Матиас Бундшух   Лиза-Мари Королл   Инка Фридрих   Хайнер Лаутербах   Юнис Марлон   Якоб Маченц   
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