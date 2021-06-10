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Трейлер фильма "Культовые тусовщики"

Трейлер фильма "Культовые тусовщики" (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 13:55
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   Юэн Бремнер   Лео Флэнеган   Маири Хоторн   Ричард Джобсон   Тесс Роу   Киаран Лоулесс   Джек Патерсон   Ник Моран   Биографический   драма   великобритания   
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История молодого выскочки из Глазго Алана Макги, изменившего лицо не только британского, но и мирового шоу-бизнеса. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   Юэн Бремнер   Лео Флэнеган   Маири Хоторн   Ричард Джобсон   Тесс Роу   Киаран Лоулесс   Джек Патерсон   Ник Моран   Биографический   драма   великобритания   
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insaider Час назад
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