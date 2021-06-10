Трейлер фильма "Культовые тусовщики"

144
1
1
История молодого выскочки из Глазго Алана Макги, изменившего лицо не только британского, но и мирового шоу-бизнеса. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали.
Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.
Страна: Великобритания, США
Жанр: драма, биография, музыка
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Юэн Бремнер, Лео Флэнеган, Маири Хоторн, Ричард Джобсон, Тесс Роу, Киаран Лоулесс, Джек Патерсон
Режиссер: Ник Моран
Страна: Великобритания, США
Жанр: драма, биография, музыка
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Юэн Бремнер, Лео Флэнеган, Маири Хоторн, Ричард Джобсон, Тесс Роу, Киаран Лоулесс, Джек Патерсон
Режиссер: Ник Моран
Источник:
Метки: видео кино трейлер сша 2021 фильм Юэн Бремнер Лео Флэнеган Маири Хоторн Ричард Джобсон Тесс Роу Киаран Лоулесс Джек Патерсон Ник Моран Биографический драма великобритания
11
Понравилось11
Новости партнёров