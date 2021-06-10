Трейлер фильма "Культовые тусовщики"

История молодого выскочки из Глазго Алана Макги, изменившего лицо не только британского, но и мирового шоу-бизнеса. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали.

0

Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.



Страна: Великобритания, США

Жанр: драма, биография, музыка

Дата выхода: 10 июня 2021

В Ролях: Юэн Бремнер, Лео Флэнеган, Маири Хоторн, Ричард Джобсон, Тесс Роу, Киаран Лоулесс, Джек Патерсон

Режиссер: Ник Моран