Трейлер мультфильма "Лука"

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Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.
Страна: США, Италия
Жанр:Комедия, фэнтези, приключения, семейный
Дата выхода: 17 июня 2021
В Ролях: Джейкоб Тремблей, Майя Рудольф, Джек Дилан Грейзер, Джакомо Джианниотти, Джим Гэффиган, Эмма Берман
Режиссер: Энрико Касароса
Жанр:Комедия, фэнтези, приключения, семейный
Дата выхода: 17 июня 2021
В Ролях: Джейкоб Тремблей, Майя Рудольф, Джек Дилан Грейзер, Джакомо Джианниотти, Джим Гэффиган, Эмма Берман
Режиссер: Энрико Касароса
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