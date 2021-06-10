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Трейлер мультфильма "Лука"

Трейлер мультфильма "Лука" (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 13:19
Сообщество : Кино
Метки: видео   дисней   кино   мультфим   трейлер   италия   сша   2021   мультфильм   Джейкоб Тремблей   Майя Рудольф   Джек Дилан Грейзер   Джакомо Джианниотти   комедии   Джим Гэффиган   Эмма Берман   приключения   Энрико Касароса   фэнтези   семейный   
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Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

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Метки: видео   дисней   кино   мультфим   трейлер   италия   сша   2021   мультфильм   Джейкоб Тремблей   Майя Рудольф   Джек Дилан Грейзер   Джакомо Джианниотти   комедии   Джим Гэффиган   Эмма Берман   приключения   Энрико Касароса   фэнтези   семейный   
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