Трейлер мультфильма "Лука"

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

0

Страна: США, Италия

Жанр:Комедия, фэнтези, приключения, семейный

Дата выхода: 17 июня 2021

В Ролях: Джейкоб Тремблей, Майя Рудольф, Джек Дилан Грейзер, Джакомо Джианниотти, Джим Гэффиган, Эмма Берман

Режиссер: Энрико Касароса