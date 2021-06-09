FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5003 поста • 1077 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма "Телохранитель жены киллера"

Трейлер фильма "Телохранитель жены киллера" (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 14:35
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   Райан Рейнольдс   Сэмюэль Л. Джексон   сальма хайек   боевики   Морган Фриман   антонио бандерас   Фрэнк Грилло   Патрик Хьюз   комедии   великобритания   
276
1
1
Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психиатр посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня — буйная дамочка далеко не робкого десятка.

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   Райан Рейнольдс   Сэмюэль Л. Джексон   сальма хайек   боевики   Морган Фриман   антонио бандерас   Фрэнк Грилло   Патрик Хьюз   комедии   великобритания   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
991
Сергей 2 часа назад
на 1:50 это там жигуль?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Первый фильм (Телохранитель для киллера) посмотрел с удовольствием. Надеюсь, второй не подкачает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Киноман

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275911



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
4
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом в хит сезона
17
106
Музыканты со всего мира превратили видео с злобно мяукающим котом в хит сезона
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
5
19
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
Самые длинношерстные и самые большие ослы в мире
0
2
Самые длинношерстные и самые большие ослы в мире
Принц вместо замухрышки. Как звездные мужья хорошеют при новых женах (25 фото)
Принц вместо замухрышки. Как звездные мужья хорошеют при новых женах (25 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
6
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#Россия#дтп#прикол#картинки#фотографии#шоу бизнес#фильм#знаменитости
#фото#интересно#аварии#авто аварии#история#кино#подборка#в мире#авария дня#приколы
#животные#СССР#люди#факты#дети#сша#Разное#драка#автомобили#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться