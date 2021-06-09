Трейлер фильма "Телохранитель жены киллера"

Жизнь здорово потрепала нервишки Майкла Брайса, так что с карьерой телохранителя он решил завязать. Психиатр посоветовал ему отправиться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня — буйная дамочка далеко не робкого десятка.

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Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу, при всем желании остаться в стороне, придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера!



Страна: США, Великобритания

Жанр: боевик, комедия

Дата выхода: 16 июня 2021 (Россия)

В Ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэль Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас, Фрэнк Грилло

Режиссер: Патрик Хьюз