Трейлер фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"

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«Заклятие 3: По воле дьявола» расскажет леденящую кровь историю ужасающего убийства и неизвестного зла, которая в реальной жизни поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они не видели ни разу за свою практику, когда впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.
Страна: США, Великобритания
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Шэннон Кук-Чун, Джулиан Хиллиард, Эжени Бондюран, Стерлинг Джеринс, Шарлин Амойя
Режиссер: Майкл Чавес
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.1
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Шэннон Кук-Чун, Джулиан Хиллиард, Эжени Бондюран, Стерлинг Джеринс, Шарлин Амойя
Режиссер: Майкл Чавес
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.1
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Метки: видео кино трейлер сша 2021 Вера Фармига Патрик Уилсон Шэннон Кук-Чун Джулиан Хиллиард Эжени Бондюран Стерлинг Джеринс Шарлин Амойя фильм Майкл Чавес детективы триллеры ужасы великобритания
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