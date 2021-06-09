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Трейлер фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"

Трейлер фильма "Заклятие 3: По воле дьявола" (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 14:22
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   Вера Фармига   Патрик Уилсон   Шэннон Кук-Чун   Джулиан Хиллиард   Эжени Бондюран   Стерлинг Джеринс   Шарлин Амойя   фильм   Майкл Чавес   детективы   триллеры   ужасы   великобритания   
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«Заклятие 3: По воле дьявола» расскажет леденящую кровь историю ужасающего убийства и неизвестного зла, которая в реальной жизни поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они не видели ни разу за свою практику, когда впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   Вера Фармига   Патрик Уилсон   Шэннон Кук-Чун   Джулиан Хиллиард   Эжени Бондюран   Стерлинг Джеринс   Шарлин Амойя   фильм   Майкл Чавес   детективы   триллеры   ужасы   великобритания   
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Taras Kozalupko 2 часа назад
По разные стороны портала
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7k
Миха Полчаса назад
Эх, жалко там монахиня моя любимая не засветилась - посмотрел бы с радостью новенькое про неё

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Natural Selection 55 минут назад
Заклятие 2 бомба, жду 3ю часть
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