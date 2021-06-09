Трейлер фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"

«Заклятие 3: По воле дьявола» расскажет леденящую кровь историю ужасающего убийства и неизвестного зла, которая в реальной жизни поразила даже опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они не видели ни разу за свою практику, когда впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном.

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Страна: США, Великобритания

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Дата выхода: 10 июня 2021

В Ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Шэннон Кук-Чун, Джулиан Хиллиард, Эжени Бондюран, Стерлинг Джеринс, Шарлин Амойя

Режиссер: Майкл Чавес

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