Трейлер фильма "Хозяин"

Бадди — красавец и по совместительству мастер на все руки отправляется починить ограду в доме бывшего морского пехотинца Уолтера. Из-за внезапно налетевшего урагана Бадди вынужден остаться в доме Уолтера и его прекрасной, но опасной жены на ночь. Между хозяином и гостем начинается опасная игра, ставка в которой жизнь.

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Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода: 10 июня 2021

В Ролях: Николас Кейдж, КаДи Стрикленд, Келси Грэммер, Люк Бенвард, Сулай Энао

Режиссер: Стивен С. Кампанелли