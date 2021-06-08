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Трейлер фильма "Хозяин"

Трейлер фильма "Хозяин" (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 15:09
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2019   Стивен С. Кампанелли   николас кейдж   КаДи Стрикленд   Келси Грэммер   Люк Бенвард   Сулай Энао   фильм   триллеры   
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Бадди — красавец и по совместительству мастер на все руки отправляется починить ограду в доме бывшего морского пехотинца Уолтера. Из-за внезапно налетевшего урагана Бадди вынужден остаться в доме Уолтера и его прекрасной, но опасной жены на ночь. Между хозяином и гостем начинается опасная игра, ставка в которой жизнь.

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2019   Стивен С. Кампанелли   николас кейдж   КаДи Стрикленд   Келси Грэммер   Люк Бенвард   Сулай Энао   фильм   триллеры   
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3  комментария
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21k
SerGProS 4 минуты назад
Ну вот и фильм посмотрел. Умеют же делать трейлеры...
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5k
Алексей 53 минуты назад
Когда кто-то с ником Киноман постит что-то с Колей Копполой, начинаешь думать, что он больше Каломан чем Киноман.
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32k
Опаньки Час назад
надо будет посмотреть в лицензионным кинотеатре
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Киноман

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