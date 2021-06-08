Трейлер фильма "Ограбление по-джентльменски"

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После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным.
Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого — Уорнер Шольц — отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом — по-джентльменски.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Пирс Броснан, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Джейми Чон
Режиссер: Ренни Харлин
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода: 10 июня 2021
В Ролях: Пирс Броснан, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Джейми Чон
Режиссер: Ренни Харлин
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